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  • Копилка сборной Казахстана на чемпионате Азии по борьбе пополнилась "золотом"
пресс-служба МКС РК Сегодня, 22:08
221
Сегодня, 22:08
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Фото: пресс-служба МКС РК

Копилка сборной Казахстана на чемпионате Азии по борьбе пополнилась "золотом"

Четвёртую золотую медаль для Казахстана на чемпионате Азии по борьбе завоевал вольник Санжар Досжанов, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмен, выступающий в весе до 70 килограммов, одолел в финале соперника из Узбекистана Зафарбека Отахонова. Счёт противостояния – 2:0.

Ранее чемпионами континента стали Жамиля Бакбергенова, Эльмира Сыздыкова и Ибрагим Магомадов.

 

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Сегодня, 22:08
221
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