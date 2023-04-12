Казахстан выиграл третью золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе

Фото: facebook.com/@Асхат Оралов

Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану третью золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанка, выступающая в весе до 72 килограммов, одолела в финале первенства японку Сумире Ниикуру. Счёт в схватке – 5:1.

Бакбергенова стала трёхкратной чемпионкой Азии.

Это третья медаль высшей пробы для наших борцов на турнире. Ранее чемпионами Азии стали Эльмира Сыздыкова и борец греко-римского стиля Ибрагим Магомадов.

Кроме того сообщалось, что одна из схваток за "бронзу" на чемпионате Азии привела к скандалу.