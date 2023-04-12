- Провайдеров в РК будут наказывать за расхождение заявленной и фактической скорости интернета 00:20 2
- В спецЦОНе Костаная приостановили приём экзамена на получение водительских прав 12.04.2023 207
- Казахстан выиграл третью золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе 12.04.2023 312
- Управляющий делами президента встретился с коллективами подведомственных предпрятий 12.04.2023 444
- Новый план развития машиностроения разрабатывают в Казахстане 12.04.2023 317
- Преступная группа “экзаменовала” будущих водителей в Костанае 12.04.2023 340
- Первый в истории рейс из Шымкента в Дели откроют в мае 12.04.2023 480
- Медики отравились на ауызашаре в Актау 12.04.2023 346
- Приказ Минэнерго о предельных розничных ценах на топливо вступил в силу в Казахстане 12.04.2023 341
- Передачу осуждённых граждан Казахстана обсудили в Пекине 12.04.2023 475
- Ноу-хау костанайского школьника по утилизации сигаретных фильтров оценили за рубежом 12.04.2023 596
- Схрон с боеприпасами обнаружили у военного полигона в области Жетысу 12.04.2023 366
- Скандальная больница в Щучинске: пациент обвинил врачей в ампутации ноги 12.04.2023 956
- В Минобороны прокомментировали пуск ракеты из России в сторону Казахстана 12.04.2023 419
- Снегопад, метель и гололёд прогнозируют синоптики в Астане 12.04.2023 389
- Арест вице-министра Усерова: в Антикоре сообщили, в чём подозревают чиновника 12.04.2023 435
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 646
- Более 40 тысяч фермеров пострадают от безответственного решения Минсельхоза - депутат о Gosagro.kz 12.04.2023 555
- Под домашний арест отправили вице-министра национальной экономики РК Ильяса Усерова 12.04.2023 419
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 515
- Мухтара Тайжана арестовали в Алматы 12.04.2023 1205
- Что ожидают казахстанские учёные от Нацсовета по науке и технологиям, рассказала профессор 12.04.2023 396
- Обезглавленное тело женщины нашли в Алматы 12.04.2023 1261
- О развитии отечественной и мировой науки рассказал казахстанский учёный из Парижа 12.04.2023 403
- Снежные барсы попали в фотоловушку в Алматинской области 12.04.2023 626
- Каждый третий брак в Казахстане заканчивается разводом 12.04.2023 405
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 678
- Учебный центр "КаздорНИИ" перешел на современные бизнес-процессы 12.04.2023 368
- Масштабный ремонт дорог проведут в Усть-Каменогорске 12.04.2023 535
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 601
- В честь Аскара Забикулина назовут пожарную часть в Астане 12.04.2023 405
- Токаев предложил обратить внимание на академиков, не имеющих отношения к науке 12.04.2023 435
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 731
- Псевдоучёные рассматривают госфинансирование науки как "бесплатную кормушку" — Токаев 12.04.2023 578
- Более 500 млн тенге привлекли ученые в ходе презентации проектов в Астане 12.04.2023 591
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 571
- Заменить АСП на единое детское пособие предлагают в мажилисе 12.04.2023 455
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 390
- Касым-Жомарт Токаев высказался об искусственном интеллекте 12.04.2023 425
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 629
- Зарплата спортивных судей выросла на 62,5% в Казахстане 12.04.2023 422
- Как устроена система грантового финансирования науки в Казахстане 12.04.2023 430
- Мемориальную доску установили погибшему пожарному из Астаны Аскару Забикулину 12.04.2023 447
- "Это системная проблема" — Перуашев о причинах недовольства митингующих нефтяников 12.04.2023 658
- Золотовалютные резервы Казахстана выросли до 36,1 млрд долларов 12.04.2023 477
- Даты последнего звонка и экзаменов в школах назвали в Минпросвещения 12.04.2023 688
- Авиабилеты подорожали в Казахстане на треть 12.04.2023 460
- Разрешить продажу почек для трансплантации предложили в мажилисе 12.04.2023 715
- "Эпоха дешевых энергоносителей в Казахстане закончилась": Олжас Байдильдинов о ценах на бензин 12.04.2023 514
- Видеонаблюдение разрешили вести в медкабинетах забора крови 12.04.2023 443
- 5G устарел: проект казахстанского учёного обещает "революцию" в системе беспроводной связи 12.04.2023 600
- Создатель вакцины QazVac возглавила Национальную академию наук Казахстана 12.04.2023 900
- Председатель Совета молодых учёных Казахстана рассказал о помощи государства и центре биотехнологий 12.04.2023 649
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 718
- Электронные медицинские книжки появятся в Казахстане 12.04.2023 585
- Не считаю своих детей виновными - Жигули Дайрабаев прокомментировал приговор сыновьям 12.04.2023 747
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 570
- "Полиция действовала в рамках закона" – Генпрокуратура 12.04.2023 505
- Сбежавший Серик Кудебаев улетел в Стамбул – Генпрокуратура 12.04.2023 719
- В Астане назначили акимов районов Нура и Сарыарка 12.04.2023 567
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 700
- Похороны в Казахстане подорожали на 25% 12.04.2023 541
- 21 иностранец незаконно работали на стройке в Павлодарской области 12.04.2023 475
- В Жанаозене задержали жителей, перекрывших дорогу 12.04.2023 689
- Демпинг, опыт работы и достоверность: какие изменения в правила госзакупок хотят внести в Казахстане 12.04.2023 665
- До 65 выросло число заразившихся COVID-19 казахстанцев 12.04.2023 543
- "Сейчас мы выезжаем в аул" — задержанные в Астане нефтяники записали видеообращение 12.04.2023 1012
- Схватка за медаль Чемпионата Азии-2023 по борьбе в Астане привела к скандалу 12.04.2023 1019
- В Алматы родcтвенники жертвы ДТП избили виновного водителя 12.04.2023 4655
- Директора школ и завучи уволены после драки школьников в Кызылординской области 12.04.2023 743
- На границе Азербайджана и Армении вспыхнули новые столкновения 12.04.2023 960
- В WhatsApp появилась давно ожидаемая функция 12.04.2023 685
- Аким призвал жителей Мангистау не идти на поводу провокаторов 12.04.2023 713
- Путин планирует посетить Казахстан 12.04.2023 1027
- Возобновили работу нефтяные компании Мангистау 12.04.2023 1052
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 1036
- Аким Жанаозена обратился к горожанам 12.04.2023 805
- У акимата Жанаозена собрались протестующие 11.04.2023 846
- За скандал в аэропорту астанчанку оштрафовали на крупную сумму 11.04.2023 887
- Задержание нефтяников в Астане прокомментировали в полиции 11.04.2023 862
Вчера, 22:55
313
313Фото: facebook.com/@Асхат Оралов
Казахстан выиграл третью золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану третью золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе, передаёт BaigeNews.kz.
Казахстанка, выступающая в весе до 72 килограммов, одолела в финале первенства японку Сумире Ниикуру. Счёт в схватке – 5:1.
Бакбергенова стала трёхкратной чемпионкой Азии.
Это третья медаль высшей пробы для наших борцов на турнире. Ранее чемпионами Азии стали Эльмира Сыздыкова и борец греко-римского стиля Ибрагим Магомадов.
Кроме того сообщалось, что одна из схваток за "бронзу" на чемпионате Азии привела к скандалу.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 641
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 513
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 676
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 600
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 718
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 570
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 699
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 1035
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 865
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 997
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 969
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 809
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 795
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 954
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 1376
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 830
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 760
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 9676
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 943
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 1015
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 990
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 1480
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 1329
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 2255
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 1583
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 1474
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 4810
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 2847
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 1142
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 1279
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 1086
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1044
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 5908
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 949
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1059
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 1415
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 1333
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2053
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1011
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 1272
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 1291
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2153
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 7731
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9407
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1790
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 1344
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 1529
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 1304
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 3526
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 1263
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 1451
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 1997
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 1493
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1520
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 1500
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 26712
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 2543
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 1540
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 1724
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 1371
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2140
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 13514
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 19612
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2255
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1702
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 15496
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2436
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1910
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13134
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1660
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 2180
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1833
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 2122
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1951
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2619
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1857
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3726
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 7464
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1733
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 20332
-
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 730
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 569
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 388
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 626
- Создатель вакцины QazVac возглавила Национальную академию наук Казахстана 12.04.2023 898
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 811
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 820
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 875
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 852
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 790
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 764
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 867
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 855
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 789
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 789
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 926
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 757
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 1163
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1060
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 1025
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 1380
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1221
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 940
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 1001
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 1032
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 1079
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 1193
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 1303
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 1263
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 1449
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 1417
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 1226
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 1222
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 1460
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 1200
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 1318
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1098
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 1421
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 1492
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 1510
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 1429
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1250
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 1604
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 1376
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 1190
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 1384
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 3376
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 1785
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 1430
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1541
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1741
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1488
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1615
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1776
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1794
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1660
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1557
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1785
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1773
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1959
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 2093
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1821
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1872
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2019
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2869
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1781
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2122
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2197
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2400
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2170
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3058
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2867
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2625
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2581
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2905
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 3015
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2564
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 3114
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2744
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 5081