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facebook.com/@Асхат Оралов Вчера, 22:55
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Вчера, 22:55
313
Фото: facebook.com/@Асхат Оралов

Казахстан выиграл третью золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе

Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану третью золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанка, выступающая в весе до 72 килограммов, одолела в финале первенства японку Сумире Ниикуру. Счёт в схватке – 5:1.

Бакбергенова стала трёхкратной чемпионкой Азии.

Это третья медаль высшей пробы для наших борцов на турнире. Ранее чемпионами Азии стали Эльмира Сыздыкова и борец греко-римского стиля Ибрагим Магомадов.

Кроме того сообщалось, что одна из схваток за "бронзу" на чемпионате Азии привела к скандалу.

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Вчера, 22:55
313
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