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Эльмира Сыздыкова завоевала второе "золото" для Казахстана на чемпионате Азии по борьбе Сегодня, 22:24
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Сегодня, 22:24
265

Эльмира Сыздыкова завоевала второе "золото" для Казахстана на чемпионате Азии по борьбе

В копилке сборной Казахстана на чемпионате Азии вторая золотая медаль. Её завоевала Эльмира Сыздыкова, выступающая в весе до 76 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта РК.

В финале казахстанка одолела соперницу из Кыргызстана Айпери Медеткызы. Сыздыкова выиграла финальную схватку 
со счетом 5:0.

Бронзу завоевали Марина Седнева (55 кг) и Елена Шалыгина (68 кг).

Это вторая золотая медаль для Казахстана на чемпионате Азии. 10 апреля победу праздновал борец греко-римского стиля Ибрагим Магомадов.

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Сегодня, 22:24
265
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