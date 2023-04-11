Эльмира Сыздыкова завоевала второе "золото" для Казахстана на чемпионате Азии по борьбе

В копилке сборной Казахстана на чемпионате Азии вторая золотая медаль. Её завоевала Эльмира Сыздыкова, выступающая в весе до 76 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта РК.

В финале казахстанка одолела соперницу из Кыргызстана Айпери Медеткызы. Сыздыкова выиграла финальную схватку

со счетом 5:0.

Бронзу завоевали Марина Седнева (55 кг) и Елена Шалыгина (68 кг).

Это вторая золотая медаль для Казахстана на чемпионате Азии. 10 апреля победу праздновал борец греко-римского стиля Ибрагим Магомадов.