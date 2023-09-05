Казахстанские кинологи предлагают ввести уголовное наказание за стерилизацию тазы

Ввести уголовную ответственность за стерилизацию собак, которые считаются национальным достоянием Казахстана, предлагают кинологи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Волонтер движения "Стоп отлов" Дарья Платонова рассказывает, что еще несколько лет назад встретить тазы в приюте для животных было практически невозможно, а уже в этом году привозить собак этой породы стали все чаще. Бывают периоды, когда за один месяц сюда привозят до 10 казахских борзых.

Ветеринары говорят, тазы у них в приюте долго не задерживаются. Эту породу, как национальное достояние, они стараются сразу пристроить в хорошие руки. Однако, по словам профессиональных ценителей казахской борзой, держать этих собак в городских условиях очень сложно.

Мурат Мансуров, который уже четыре года разводит национальную породу, рассказывает, что тазы любят бегать и созданы, чтобы постоянно охотиться. Поэтому он регулярно вывозит их в степь. Для этого у него есть специальная машина, куда помещается сразу около восьми собак. Мурат не считает это своим хобби или бизнесом, а называет любовью к национальной породе. Однако раздавать их просто так он не намерен. Потому что к тазы нужен особый подход.

"Одно из сокровищ, считается, казахского народа. Если незнакомый человек просит, то я говорю какую-то дорогую стоимость. Условно скажем, 1000 долларов. Потому что, если он взял, чтобы у него была ответственность. Потому что взял за 1000 долларов, значит, он будет беречь. Или я просто так отдаю даром, бесплатно тем людям, которых я знаю, которые любят тазы, занимаются, охотятся", - отметил Мурат Мансуров.

Эксперты также считают, что тазы бесценны для казахского народа. По словам кинолога Константина Плахова, который уже больше 30 лет изучает данную породу, это наследие, которое важнее любого памятника архитектуры в нашей стране. Он считает, что отлов тазы и их нахождение в приемнике не столь страшны, как их стерилизация.

"Таким образом они наносят колоссальный вред племенному разведению. У нас не так много производителей, а здесь получается так: собака есть, но ты уже от нее ничего получить не можешь. То есть за такие вещи, конечно, должно быть предусмотрено уголовное наказание, чтобы было неповадно", - говорит Константин Плахов.

В конце 30-х годов прошлого века в Казахстане было порядка 7 тысяч тазы. К началу нынешнего года их количество сократилось почти в 10 раз. Кинологи уверяют, что если сейчас не заняться кропотливым восстановлением и сохранением породы, то эти охотничьи собаки, которые сопровождали казахов на протяжении веков, могут выродиться окончательно.