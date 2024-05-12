Землетрясение на территории Китая зафиксировали в Алматы
Сегодня, 12:54
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Сегодня, 12:54Сегодня, 12:54
119Фото: землетрясение
Подземные толчки с эпицентром на территории Китая зафиксировали казахстанские сейсмологи, передаёт BaigeNews.kz.
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 12 мая в 10:52 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 597 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
"Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 41.34° с.ш. 83.68° в.д. Глубина 5 км", — говорится в сообщении.
На территории Казахстана подземные толчки не ощущались.
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