Землетрясение на территории Китая зафиксировали в Алматы

Подземные толчки с эпицентром на территории Китая зафиксировали казахстанские сейсмологи, передаёт BaigeNews.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 12 мая в 10:52 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 597 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

"Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 41.34° с.ш. 83.68° в.д. Глубина 5 км", — говорится в сообщении.

На территории Казахстана подземные толчки не ощущались.