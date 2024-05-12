Попросили воды и ограбили пенсионера: суд вынес приговор двум павлодарцам

В Павлодаре двое мужчин, выпивавших на лестничной площадке в подъезде, попросили у одного из жителей дать им воды. Пенсионер разрешил пройти в квартиру. Злоумышленники в итоге ограбили пожилого мужчину, передает BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл одной из многоэтажек по улице Торайгырова в середине января 2024 года. Дело рассмотрел павлодарский городской суд №2.

По версии следствия, ранее судимые за кражи мужчины 32-х и 34 лет вместе распивали спиртные напитки, после чего зашли в подъезд погреться, затем напросились к пенсионеру в квартиру попить воды.

Убедившись, что дедушка дома один, парни решили ограбить его. Отобрали телефон, часы, деньги, причём делали все это на глазах у хозяина.

"Увидев происходящее, потерпевший попытался выйти из квартиры. Заметив это, И. схватил последнего за правую руку и потянул, отчего потерпевший упал на пол. Затем И., приняв положение сверху потерпевшего, придавил последнего, а также при помощи трости начал сдавливать шею потерпевшего, не давая последнему возможности встать, при этом причинив телесные повреждения в виде ссадины левого предплечья и кровоподтёка левого бедра, которые соответствуют причинению лёгкого вреда здоровью", — указано в приговоре суда №2 города Павлодара.

Уходя из дома, злоумышленники прихватили с собой две куртки хозяина. Полицейские задержали мужчин сразу же на улице, недалеко от многоэтажки.

Уголовное дело рассмотрели по статье "Грабёж". Оба подсудимых вину признали, однако в суде говорили, что пенсионер сам их пригласил к себе домой.

"Зашли в подъезд дома по Торайгырова и поднялись на третий этаж, чтобы людей было меньше и чтобы их не выгнали из подъезда, так как они зашли погреться. Там слева открылась дверь квартиры, оттуда выглянул дедушка. Он позвал их в гости выпить вместе алкоголя, так как видел, что парни выпивают в подъезде. Они зашли к нему домой, сняли с себя куртки, прошли на кухню, у них с собой была бутылка спирта, размешанная с водой, палка колбасы, хлеб, кефир. Разлили по рюмкам, начали совместное распитие втроем. Потом они переместились в зальную комнату, продолжили выпивать. Далее после выпитого алкоголя решили поискать деньги дома у дедушки и он начал открывать все шкафы, тумбы в зальной комнате, однако ничего не нашел", — приводятся показания одного из подсудимых в приговоре суда.

Один из обвиняемых уверял, что пенсионер сам отдал им деньги, чтобы они сходили в магазин и купили ещё спиртного. По версии подсудимых, убегать они и не думали, но так вышло, что на улице их встретили полицейские.

Потерпевший, к слову, в суде настаивал, что сам он никого не звал к себе. Парни постучали к нему домой. Между тем, всё награбленное полицейские вернули ему после задержания подозреваемых.

Приговором суда обоим назначили 4 года лишения свободы в колонии средней безопасности. Одному из подсудимых также назначили принудительное лечение от алкоголизма, которое он должен пройти в местах лишения свободы.