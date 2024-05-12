Мощный пожар почти уничтожил крупный торговый центр в Варшаве

Пожар охватил один из крупных торговых центров в столице Польши, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.pl.

Торговый центр на Марывильской, 44 в Варшаве загорелся около 3:15 ночи. К моменту, когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь охватил уже почти весь объект.

"Конструкция крыши частично обрушилась. Информации о пострадавших нет", — пишет издание.

Уточняется, что на месте работают более 50 пожарных.

Сейчас возгорание локализовали, но пожарные говорят, что тушение займёт ещё несколько часов.

Пресс-секретарь главного управления пожарной охраны Кароль Кержковский призвал жителей столицы закрывать окна и сократить прогулки. Он также просит избегать этой части Варшавы, чтобы облегчить доступ пожарным подразделениям.

Торговый центр на Марывильской 44 — это зал площадью 140 тысяч квадратных метров. Внутри тысяча четыреста магазинов-в основном одежды.