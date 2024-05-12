  • 12 Мая, 19:52
  • BAIGENEWS

Мужчину, оскорблявшего глухонемого таксиста, задержали в Астане

Сегодня, 18:28
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скриншот с видео Сегодня, 18:28
Сегодня, 18:28
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Фото: скриншот с видео

В социальных сетях появились видео, где неизвестный явно нетревзвый парень оскорблял таксиста и пытался его обокрасть, передаёт BaigeNews.kz.

Пользователи пояснили, что водитель на видео — глухонемой и зовут его Шынгыс.

 
 
 
 
 
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Публикация от ASTANA / НОВОСТИ / АСТАНА (@astanovka98)

"Вчера он вез двух пассажиров, один из которых обматерил и оскорбил его, а потом еще попытался украсть USB-шнур", — пишут паблики.

Видео прокомментировали в департаменте полиции Астаны.

"В настоящее время он водворён в комнату временного содержания. Для привлечения к ответственности административный материал направлен в суд", – сообщили в полиции.

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