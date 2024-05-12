Мужчину, оскорблявшего глухонемого таксиста, задержали в Астане

В социальных сетях появились видео, где неизвестный явно нетревзвый парень оскорблял таксиста и пытался его обокрасть, передаёт BaigeNews.kz.

Пользователи пояснили, что водитель на видео — глухонемой и зовут его Шынгыс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ASTANA / НОВОСТИ / АСТАНА (@astanovka98)

"Вчера он вез двух пассажиров, один из которых обматерил и оскорбил его, а потом еще попытался украсть USB-шнур", — пишут паблики.

Видео прокомментировали в департаменте полиции Астаны.