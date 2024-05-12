Мужчину, оскорблявшего глухонемого таксиста, задержали в Астане
Сегодня, 18:28
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Сегодня, 18:28Сегодня, 18:28
144Фото: скриншот с видео
В социальных сетях появились видео, где неизвестный явно нетревзвый парень оскорблял таксиста и пытался его обокрасть, передаёт BaigeNews.kz.
Пользователи пояснили, что водитель на видео — глухонемой и зовут его Шынгыс.
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"Вчера он вез двух пассажиров, один из которых обматерил и оскорбил его, а потом еще попытался украсть USB-шнур", — пишут паблики.
Видео прокомментировали в департаменте полиции Астаны.
"В настоящее время он водворён в комнату временного содержания. Для привлечения к ответственности административный материал направлен в суд", – сообщили в полиции.
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