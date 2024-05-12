10-летняя девочка сорвалась с высоты в игровом центре Атырау

Девочка-подросток пострадала в одном из детских игровых центров Атырау. Во время игры, по словам очевидцев, сорвалась страховка и девочка упала с высоты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Родители вызвали скорую помощь и пострадавшую доставили в областную детскую больницу.

В управлении здравоохранения по Атырауской области сообщили, что у 10-летней девочки диагностировали ушиб левого локтевого сустава и правого бедра. Пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.