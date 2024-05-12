  • 12 Мая, 14:07
  • BAIGENEWS

10-летняя девочка сорвалась с высоты в игровом центре Атырау

Сегодня, 13:44
АВТОР
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иллюстративное pixels.com Сегодня, 13:44
Сегодня, 13:44
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Фото: иллюстративное pixels.com

Девочка-подросток пострадала в одном из детских игровых центров Атырау. Во время игры, по словам очевидцев, сорвалась страховка и девочка упала с высоты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город". 

Родители вызвали скорую помощь и пострадавшую доставили в областную детскую больницу.

В управлении здравоохранения по Атырауской области сообщили, что у 10-летней девочки диагностировали ушиб левого локтевого сустава и правого бедра. Пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.

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