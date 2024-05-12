Дожди с грозами и сильный ветер: в большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 13 мая в стране сохранится неусточичивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере – сильные дожди, на северо-западе, севере, юго-западе, юго-востоке страны выпадение града. Лишь на северо-востоке, востоке, юге, в центре республики ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере – шквалистый ветер, ночью и утром на востоке – туман.

На западе, юге Карагандинской, в центре области Улытау, на крайнем юге Актюбинской области, на юге области Абай, Костанайской области, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе Кызылординской области, на западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны.

13 мая днём на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау днём ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

В горных, предгорных районах Алматинской области и Алматы ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 17-22 м/с.

Днём на западе, севере, в центре области Улытау ожидается гроза. Ветер южный на западе, севере, в центре области 15-20, днем на западе области порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днём ожидается гроза.

В Карагандинской области ожидается ветер южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в северной половине, днем на юге, востоке Актюбинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северный на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На крайнем юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 18 м/с.

Ночью и утром на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на юго-западе области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный 15-18 м/с. На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный на западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Актау временами ожидается гроза.

Днём на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, шквал. Днем гроза. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днём ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Утром и днем на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный на западе, в центре области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на западе, севере Павлодарской области ожидается ветер южный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем гроза, на востоке, юге области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с, днём 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с. На юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.