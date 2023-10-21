Казахстанская гуманитарная помощь прибыла в афганскую провинцию Балх

На железнодорожную станцию "Хайратон" афганской провинции Балх прибыла очередная партия казахстанской гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в провинции Герат, передаёт BaigeNews.kz.

"Гуманитарный груз от Казахстана Афганистану состоит из 27 вагонов, общим весом 1662 тонны. В нём содержится рис, мука, растительное масло, молочные консервы, матрасы, одеяла, простыни, подушки, тёплая одежда, палатки, белье, наволочки и кровати", — сообщили в пресс-службе МИД РК.

Заместитель губернатора провинции Балх А. Идрисс от лица афганского народа выразил благодарность президенту Касым-Жомарту Токаеву, правительству и народу Казахстана за регулярную и оперативную гуманитарную помощь, отметив наличие крепких дружественных связей между народами двух стран.

Напомним, мощное землетрясение произошло в провинции Герат на западе Афганистана. Стихия унесла жизни более двух тысяч человек и более девяти тысяч получили ранения.

По поручению Касым-Жомарта Токаева, Казахстан оказывает гуманитарную помощь Афганистану. Из государственного материального резерва страны выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности. 13 наименований гуманитарного груза объёмом 1659 тонн в Афганистан отправили самолётом. Лекарства и палатки направлены бортом Национальной Гвардии. Остальная гуманитарная помощь доставляется по железной дороге.

Ликвидировать последствия мощных землетрясений помогали казахстанские спасатели. Всего для выполнения гуманитарной миссии было направлено 45 человек, в их числе спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф МЧС. Во время миссии казахстанцы оказали медпомощь 83 местным жителям, разобрали 211 фрагментов домов, обследовали все 700 участков разрушенных домов в населённом пункте Наиброфи. Обнаружили и извлекли тело погибшего ребёнка.