  • 21 Октября, 16:56
  • BAIGENEWS
Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе - Токаев
Подросток-убийца собственной матери арестован в ЗКО
Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысятся в Казахстане
Приговор в деле о взрывах на военном складе под Таразом вынесли в Шымкенте
Казахстанцам могут запретить брать микрозаймы до зарплаты
Новую модель школьного питания разработали в Казахстане
Запретить выдавать новые кредиты проблемным заёмщикам могут в Казахстане
Глава Минсельхоза рассказал, как обеспечить продовольственную безопасность в Казахстане
В Казахстане появятся два новых праздника
Девять детей попали в реанимацию из-за вспышки кори в Атырауской области
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Казахстанская гуманитарная помощь прибыла в афганскую провинцию Балх

Сегодня, 15:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МИД РК Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18
182
Фото: МИД РК

На железнодорожную станцию "Хайратон" афганской провинции Балх прибыла очередная партия казахстанской гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в провинции Герат, передаёт BaigeNews.kz.

"Гуманитарный груз от Казахстана Афганистану состоит из 27 вагонов, общим весом 1662 тонны. В нём содержится рис, мука, растительное масло, молочные консервы, матрасы, одеяла, простыни, подушки, тёплая одежда, палатки, белье, наволочки и кровати", — сообщили в пресс-службе МИД РК.

Заместитель губернатора провинции Балх А. Идрисс от лица афганского народа выразил благодарность президенту Касым-Жомарту Токаеву, правительству и народу Казахстана за регулярную и оперативную гуманитарную помощь, отметив наличие крепких дружественных связей между народами двух стран.

Напомним, мощное землетрясение произошло в провинции Герат на западе Афганистана. Стихия унесла жизни более двух тысяч человек и более девяти тысяч получили ранения.

По поручению Касым-Жомарта Токаева, Казахстан оказывает гуманитарную помощь Афганистану.  Из государственного материального резерва страны выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности. 13 наименований  гуманитарного груза объёмом 1659 тонн в Афганистан отправили самолётом.  Лекарства и палатки направлены бортом Национальной Гвардии.  Остальная гуманитарная помощь доставляется по железной дороге.

Ликвидировать последствия мощных землетрясений помогали казахстанские спасатели. Всего для выполнения гуманитарной миссии было направлено 45 человек, в их числе спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф МЧС. Во время миссии казахстанцы оказали медпомощь 83 местным жителям, разобрали 211 фрагментов домов, обследовали все 700 участков разрушенных домов в населённом пункте Наиброфи. Обнаружили и извлекли тело погибшего ребёнка.

Самое читаемое

Наверх