Тело мальчика нашли казахстанские спасатели под завалами в Афганистане

Казахстанские спасатели продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Афганистане. Они обследовали разрушенные дома в трёх населенных пунктах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В населённом пункте Наиброфи казахстанские спасатели провели разборы завалов 211 фрагментов домов. Методом "сплошной цепи" спасатели прошли 487 участков. Всего в этом населённом пункте обследовано 700 участков разрушенных домов.

В ходе разбора одного из полностью разрушенного жилища спасатели обнаружили и извлекли тело погибшего мальчика 5-6 лет.

Совместно с представителями афганской стороны казахстанцы также провели обследование полностью разрушенного населенного пункта Сияхан, расположенного в 10 километрах от Наиброфи. Также проведены работы по разбору завалов в населенном пункте Чолк. Пострадавших не нашли. Казахстанские спасатели оказали медицинскую помощь 80 местным жителям, в том числе 11 детям.

В связи с участившимися фактами сильных афтершоков и завершением работ на вверенном участке отряд МЧС Казахстана выдвинулся в город Герат.

Напомним, 45 спасателей Казахстана прибыли на помощь в пострадавший от разрушительного землетрясения Афганистан 10 октября. В течение первых суток работы они разобрали 76 участков.

Также специальный авиаборт доставил в афганскую провинцию Герат крупный гуманитарный груз из Казахстана — продукты питания, палатки, одежду и постельные принадлежности.