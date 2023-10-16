Казахстанские спасатели завершили гуманитарную миссию в Афганистане

Группировка сил и средств МЧС Казахстана, направленная в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, вернулась на родину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Всего в ходе проведения поисково-спасательных работ в Афганистане силами спасателей МЧС Казахстана оказана медицинская помощь 83 местным жителям, разобрано 211 фрагментов домов, обследованы все 700 участков разрушенных домов в населенном пункте Наиброфи. Обнаружено и извлечено тело 1 погибшего ребенка. Проведено обследование мест размещения 9 палаточных городков, пострадавших после сильной пыльной бури", - говорится в сообщении.

Казахстанские спасатели также провели обследование полностью разрушенного населенного пункта Сияхан и провели работы по разбору завалов в населенном пункте Чолк.

В свою очередь, афганские власти выразили благодарность казахстанцам за помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

"Мы будем помнить о той неоценимой помощи, которую Казахстан оказал нам в трудную минуту", - сказал заместитель министра культуры и информации Афганистана Мохаджер Сахиб перед отлетом спасателей на родину.

Спасателей, вернувшихся из зоны землетрясения, встречали в аэропорту коллеги, родные и близкие.

По информации МЧС, всего для выполнения гуманитарной миссии было направлено 45 человек, в их числе спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф МЧС.