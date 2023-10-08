Землетрясение в Афганистане: не менее 120 погибших, более 1000 пострадавших

Мощное землетрясение произошло в провинции Герат на западе Афганистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Не менее 120 человек погибли, более тысячи получили травмы, сообщили местные власти. Эти цифры могут возрасти, так как многие люди до сих пор находятся под завалами. Особенно пострадали четыре деревни в районе Зенда Джан, там были повреждены десятки домов.

По данным геологической службы США, в субботу в регионе зафиксирован толчок магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 40 километрах к северо-западу от города Герат, за ним последовали несколько афтершоков.