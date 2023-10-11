Казахстан направил гуманитарный груз в Афганистан

В рамках оказания помощи Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения, из государственного материального резерва РК выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности. Всего в перечне отправляемого гуманитарного груза 13 наименований объемом 1659 тонн, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Кроме того, ТОО "СК Фармация" выделены медикаменты для отправки в Афганистан.

Лекарства и палатки направлены самолетом Национальной Гвардии. Адресаты их получат уже сегодня.

Остальная гуманитарная помощь будет доставлена по железной дороге.

Днем ранее, для проведения поисково-спасательных работ в провинцию Герат были направлены 45 сотрудников МЧС.