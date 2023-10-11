Казахстанские спасатели разобрали 76 участков завалов в Афганистане
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В течение первых суток работы в Афганистане казахстанские спасатели разобрали 76 участков. Поисково-спасательные работы проводятся в населённом пункте Наиброфи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Разобрано 76 участков. Это фрагменты разрушенных домов. Врачами и фельдшерами Центра медицины катастроф оказана помощь 39 местным жителям, из них пятеро детей. В основном люди обращались с травмами, острой реакцией на стресс и даже простудными заболеваниями", - сообщили спасатели.
В 6:32 в окрестностях города Герат был зафиксирован сильный афтершок. Поступила информация о возможном нахождении пострадавших в населённом пункте Чолктула. Туда направили 29 казахстанских спасателей.
"Ими проведены работы по разбору завалов на закреплённом участке, пострадавших не обнаружено. Оказана медицинская помощь 10 жителям. После завершения работ силы и средства убыли в Наиброфи для продолжения поисков пострадавших", - уточнили в МЧС.
Напомним, 10 октября по поручению главы государства группировка сил и средств МЧС Казахстана в количестве 45 человек направлена в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
В Афганистан также прибыла гуманитарная помощь из Казахстана.
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