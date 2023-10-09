Казахстан окажет гуманитарную помощь Афганистану после землетрясений
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Казахстан окажет поддержку Афганистану в целях ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших провинцию Герат 7 октября текущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева Республика Казахстан окажет гуманитарную помощь Афганистану. Данный вопрос обсужден на заседании правительственной Комиссии.
"Гуманитарная помощь включает продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости. Грузы будут отправлены авиа и железнодорожным транспортом в ближайшее время.
Также в Афганистан будут направлены спасатели МЧС, включая кинологов для оказания практической помощи по спасению людей из-под завалов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, мощное землетрясение произошло в провинции Герат на западе Афганистана. Более 2 000 человек погибли в результате землетрясений в Афганистане и более 9000 получили ранения.
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