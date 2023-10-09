Казахстан окажет гуманитарную помощь Афганистану после землетрясений

Казахстан окажет поддержку Афганистану в целях ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших провинцию Герат 7 октября текущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева Республика Казахстан окажет гуманитарную помощь Афганистану. Данный вопрос обсужден на заседании правительственной Комиссии.

"Гуманитарная помощь включает продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости. Грузы будут отправлены авиа и железнодорожным транспортом в ближайшее время.

Также в Афганистан будут направлены спасатели МЧС, включая кинологов для оказания практической помощи по спасению людей из-под завалов", - говорится в сообщении.