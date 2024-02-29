Казахстан перешёл на единый часовой пояс, передаёт BaigeNews.kz.

В ночь с 29 февраля на 1 марта на час назад переведены стрелки во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

Как провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии, читайте здесь.

Казахстанцам рекомендуют обновить программное обеспечение до последней версии в связи с переходом на единый часовой пояс. Электронное правительство будет временно недоступно для казахстанцев в связи с переходом на единый часовой пояс. Минтранспорта опубликовало номера горячих линий, по которым пассажиры могут бесплатно получить справочную информацию по ж/д и авиарейсам. Сотовые операторы предупреждают казахстанцев о технических сбоях.