Стрелки назад: что нужно сделать казахстанцам до смены часового пояса

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЦРИАП.

Многие пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс(UTC+5) в Казахстане от информационных систем сотовых телефонов и устройств. Минцифры предлагает казахстанцам универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс.

Гражданам, не получившим данные обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии.

"При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету – время поменяется автоматически, если нет – необходимо поменять вручную. Включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени. Перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка", - говорится в сообщении.

Инструкция по операционным системам:

Windows

Откройте "Панель управления" > Часы и регион > Дата и время.

Перейдите во вкладку "Время в Интернете" и нажмите на "Изменить" параметры.

Убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с Интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас".

Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку Дата и время, нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.

macOS

Откройте Системные настройки > Дата и время.

Убедитесь, что выбрана опция Настроить дату и время автоматически.

Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.

Android

Откройте Настройки > Система > Дата и время.

Включите Автоматическое определение даты и времени и Автоматический часовой пояс.

Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.

iOS (iPhone и iPad)

Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время.

Включите Автоматически для опции Настройка даты и времени.

При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.

В случае возникновения проблем:

Проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС.

Переключитесь на другую сетевую службу времени. В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени.

Проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения.

Сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени.

Обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь.

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