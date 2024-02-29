Стрелки назад: что нужно сделать казахстанцам до смены часового пояса
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В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЦРИАП.
Многие пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс(UTC+5) в Казахстане от информационных систем сотовых телефонов и устройств. Минцифры предлагает казахстанцам универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс.
Гражданам, не получившим данные обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии.
"При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету – время поменяется автоматически, если нет – необходимо поменять вручную.
Включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени.
Перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка", - говорится в сообщении.
Инструкция по операционным системам:
Windows
- Откройте "Панель управления" > Часы и регион > Дата и время.
- Перейдите во вкладку "Время в Интернете" и нажмите на "Изменить" параметры.
- Убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с Интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас".
- Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку Дата и время, нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.
macOS
- Откройте Системные настройки > Дата и время.
- Убедитесь, что выбрана опция Настроить дату и время автоматически.
- Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.
Android
- Откройте Настройки > Система > Дата и время.
- Включите Автоматическое определение даты и времени и Автоматический часовой пояс.
- Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.
iOS (iPhone и iPad)
- Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время.
- Включите Автоматически для опции Настройка даты и времени.
- При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.
- В случае возникновения проблем:
- Проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС.
- Переключитесь на другую сетевую службу времени. В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени.
- Проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения.
- Сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени.
- Обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь.
Ранее сообщалось о том, как повлияет перевод часов на расписание самолётов и поездов в Казахстане. Сотовые операторы предупреждают казахстанцев о технических сбоях.
Казахстанцам рекомендуют обновить программное обеспечение до последней версии в связи с переходом на единый часовой пояс. Электронное правительство будет временно недоступно для казахстанцев в связи с переходом на единый часовой пояс. Минтранспорта опубликовало номера горячих линий, по которым пассажиры могут бесплатно получить справочную информацию по ж/д и авиарейсам. Сотовые операторы предупреждают казахстанцев о технических сбоях.
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