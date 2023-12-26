Казахстан назвали страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире

Детский фонд ЮНИСЕФ (ООН) назвал Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире. На начало декабря 2023 года частота случаев заражения корью в Казахстане уже превысила 88,9 на 100 тысяч человек. Такие данные приводят аналитики finprom.kz, передаёт BaigeNews.kz.

По данным организации, в конце октября текущего года уровень заболеваемости в РК достиг 69 случаев на 100 тыс. человек.

"Судя по многолетней динамике, в этом году РК переживает крупнейшую за последнее десятилетие вспышку заболеваемости корью. В текущем году случаев уже значительно больше, чем в сложном "допандемийном" 2019-м, когда численность переболевших превысила 13,3 тыс. человек", - пишет издание.

В разрезе регионов самые высокие показатели заболеваемости были зафиксированы на юге — в Шымкенте и Жамбылской области. Самая низкая заболеваемость наблюдалась в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

Большинство заболевших в текущем году — дети и подростки. Суммарно их доля составила 84,4%. В качестве одной из причин быстрого распространения инфекции казахстанские медики упоминают пропуск иммунизации против кори во время пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, всего с начала 2023 года в Казахстане зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболеваний корью.

В ВКО от кори скончался шестимесячный малыш. По словам специалистов, у ребёнка появилось осложнение в виде ложного крупа и пневмонии.

Находящиеся в больнице с корью астанчане рассказали, как переносят болезнь. На фоне кори у одного из пациентов появилась одышка, упала сатурация, у другого развилась пневмония.

В Казахстане запустили петицию с требованием ввести ответственность для родителей, отказывающихся от вакцинации детей. Её авторы обеспокоены растущей угрозой, которую представляет отказ прививать детей от опасных вирусов и инфекций.