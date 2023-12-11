Пневмония, одышка и низкая сатурация: астанчане рассказали, как переносят корь

С начала этого года в Казахстане корью заболело 3 499 взрослых – это 15,8% всех заболевших. При этом только 560 человек прошли полный курс вакцинации. Как переносят корь взрослые, читайте в материале BaigeNews.kz.

Статистика по кори на сегодня

По данным НЦОЗ 84% заболевыших корью взрослых либо не имеют данных о прививках или имеют неполный статус вакцинации либо не прививались совсем.

"Это пока предварительные данные – по каждому случаю проводится эпидрасследование, выясняются причины", - сообщил руководитель отдела профилактики особо опасных инфекций и развития лабораторий Национального центра общественного здравоохранения Альберт Аскаров.

Наибольший удельный вес заболевших среди взрослых в возрастных группах 25-29 лет – 19,4% от общего числа, 30-34 года – 19,2%, 20-24 года – 16,5%. Эксперт назвал возможные причины, почему преобладают эти возрастные группы.

"Идет большая миграция, много людей приехало из-за границы – особенно из южных республик, кандасы. Они приезжают без прививок или без данных о прививках. Это один из факторов", - отметил Альберт Аскаров.

По его словам, если человек привит двумя компонентами вакцины, то, по различным источникам, иммунитет сохраняется до конца жизни либо 20 лет имеется напряженный иммунитет – невосприимчивость к инфекции.

"Если все-таки этот взрослый заболеет, он переносит болезнь или бессимптомно или очень легко. Когда регистрируются единичные случаи заболевания кори, взрослые практически не болеют. А когда идет массовый подъем заболеваемости, взрослые тоже начинают болеть", - отметил Аскаров.

Он подчеркнул, что среди заболевших в этом году пациентов старше 50-ти лет – всего 4%. То есть люди, которые привились в советское время, почти не болеют. Это говорит о том, что у них есть иммунитет. Также эксперт ответил на вопрос, кому из взрослых сейчас нужно привиться от кори.

"Нужно привиться тем взрослым, которые не знают свой прививочный статус. Им желательно получить одну дополнительную прививку", - рекомендует Альберт Аскаров.

Он также пояснил, прививают ли взрослых от кори бесплатно.

"В период дополнительной массовой иммунизации вакцинации подлежат только медработники, так как они контактируют с больными и имеют высокий риск заражения. Для других категорий взрослых бесплатной вакцинации не предусмотрено, но они могут привиться на платной основе, если хотят", - ответил эксперт.

Как переносят корь взрослые

О том, как переносят корь дети, пишут много. Мы решили расспросить взрослых, как корь протекала у них.

46-летний астанчанин Султанбек сейчас находится на лечении в городской инфекционной больнице. Он поделился своей историей болезни.

"Это было похоже на ОРВИ. Не было аппетита, появились слабость и кашель, температура повышалась до 39 градусов. Пил лекарство от температуры, сильно разболелся, стал кровить желудок, меня забрали в железнодорожную больницу. Уже там у меня появились красные высыпания и меня перевезли в инфекционную больницу. На фоне кори у меня появилась одышка, упала сатурация, и я два дня пролежал в реанимации, после меня перевели в обычную палату. Мне ставят антибиотики, делали поддерживающие капельницы. Сейчас чувствую себя хорошо", - рассказал Султанбек.

Еще один мужчина, который сейчас проходит лечение в инфекционной больнице Астаны, 49-летний Нурлан.

"Нахожусь здесь восьмой день. Начиналось все как обычная простуда, была небольшая температура, кости ломило. Думал, отлежусь пару деньков – пройдет. На четвертый день увидел красные точки на лице. Пришлось вызвать "скорую". Врач сказала, что это корь, но мест в больнице нет, лечитесь дома. Но мне стало хуже, поэтому на следующий день снова вызвали "скорую" и меня забрали в больницу. Абсолютно не было аппетита с первого дня болезни. Даже воду с трудом пил. У меня развилась пневмония. В больнице мне начали делать антибиотики, капельницы с витаминами – именно они мне помогли в первые дни здесь. В целом, мне стало лучше только вчера – на одиннадцатый день болезни", - рассказал Нурлан.

56-летняя жительница Астаны Атыркуль выписалась из городской инфекционной больницы после лечения от кори буквально на днях. Женщина работает в одном из супермаркетов столицы.

"Я съездила к родным в Туркестанскую область, после возвращения заболела. У меня повышалась температура тела, появились красные высыпания, были слабость и периодический кашель. "Скорая" забрала меня в больницу. Пролежала 10 дней. В больнице мне делали поддерживающие капельницы и ингаляции, кололи антибиотики", - рассказала Атыркуль.

Одна из пациенток – 26-летняя астанчанка, которая пожелала остаться анонимной.

Она переболела корью в октябре этого года. По словам девушки, болезнь начиналась, как обычная ОРВИ. У нее были недомогание и насморк, болели голова и горло. Из необычного - сильно болела спина. Была жуткая слабость. Так как не было улучшений, на четвертый день девушку госпитализировали в больницу. Ей поставили предварительный диагноз корь.

"Я удивилась, потому что была привита в детстве, и у меня не было красных высыпаний на коже, которые обычно есть при кори. Но мне сказали, что у меня есть специфические высыпания в горле, которые также являются отличительной особенностью кори", - отметила астанчанка.

По словам девушки, в палате с ней лежала студентка с корью, которая обратилась за помощью только, когда у нее стали отказывать ноги. Другой соседке, молодой женщине на раннем сроке беременности, рекомендовали провести прерывание, так как есть риск, что вследствие кори ребенок родится с патологиями.

"Когда я выписалась, результат анализа на корь еще не был готов. Я его получила спустя две недели. В целом, могу сказать, что я так тяжело никогда ранее не болела. После выписки я ощущала будто у меня ухудшилась память, была слабость, приходила с работы и спала", - вспоминает девушка.

Жительница Астаны Айгуль переболела корью во время вспышки 2014 года в возрасте 29 лет. У ее коллеги по кабинету болел корью муж, и она подозревает, что коллега перенесла болезнь бессимптомно, а Айгуль заразилась от нее.

У Айгуль была высокая температура, которая снижалась с трудом. Лицо и тело покрылись красными пятнами, отекли, были конъюнктивит, светобоязнь, сильная боль в горле, головная боль.

"Я была очень слабой, не разговаривала из-за отекшего горла, почти не ела, не пила – не было аппетита. Я лежала в отдельной комнате. К счастью, никто из домочадцев не заболел. Оба моих сына тогда уже были привиты", - вспоминает Айгуль.

Врачи напоминают, что первые признаки кори у взрослых похожи на обычную простудную. Обычно появляется кашель и насморк, голос становится хриплым, заложенность носа сопровождается обильными выделениями, болит горло — особенно при глотании, чувствуется слабость, болит голова. Медики предупреждают при появлении таких признаков нужно обращаться за медпомощью.