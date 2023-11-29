Петиция: Наказывать родителей за отказ от вакцинации детей предложили в Казахстане

"После пандемии коронавируса, казалось бы, мы сможем восстановить нормальный ритм жизни. Однако мы сталкиваемся с новой проблемой - всплеском инфекций, в том числе кори, из-за нежелания определённых родителей вакцинировать своих детей. Отказ от вакцинации без веских причин становится не только проблемой здоровья отдельных семей, но и угрозой для общества в целом. Пропаганда антивакцинаторов и инфлюенсеров, призывающих отказываться от прививок, создаёт неверное восприятие и подвергает опасности не только тех, кто следует их советам, но и тех, кто находится вокруг", - говорится в петиции .

Её авторы обеспокоены растущей угрозой, которую представляет отказ прививать детей от опасных вирусов и инфекций.

Петицию с требованием ввести ответственность для родителей, отказывающихся от вакцинации детей, распространяют в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz .

Активисты обращают внимание на то, что в 2021 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в решении по делу "Вавричка и другие против Чехии" признал обязательную вакцинацию законной и временами необходимой в демократическом обществе.

Казахстанцев призывают поддержать петицию с требованиями:

Обязательной вакцинации для посещения образовательных учреждений. В соответствии с решением ЕСПЧ дети, не имеющие справки о вакцинации от ведущих болезней, не должны быть допущены в детские сады и школы; Ответственности родителей. Родители, отказывающиеся от вакцинации детей без уважительных причин, должны нести ответственность за возможные последствия для здоровья своих детей и окружающих; Противодействия антивакцинаторской пропаганде. Принятие законов, регулирующих деятельность инфлюенсеров и медиа, призывающих к отказу от вакцинации без научного обоснования.

"Уверены, эти меры помогут обеспечить безопасность и здоровье наших детей, а также укрепить коллективный иммунитет", - говорится в петиции.