Петиция: Наказывать родителей за отказ от вакцинации детей предложили в Казахстане
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Петицию с требованием ввести ответственность для родителей, отказывающихся от вакцинации детей, распространяют в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Её авторы обеспокоены растущей угрозой, которую представляет отказ прививать детей от опасных вирусов и инфекций.
"После пандемии коронавируса, казалось бы, мы сможем восстановить нормальный ритм жизни. Однако мы сталкиваемся с новой проблемой - всплеском инфекций, в том числе кори, из-за нежелания определённых родителей вакцинировать своих детей. Отказ от вакцинации без веских причин становится не только проблемой здоровья отдельных семей, но и угрозой для общества в целом. Пропаганда антивакцинаторов и инфлюенсеров, призывающих отказываться от прививок, создаёт неверное восприятие и подвергает опасности не только тех, кто следует их советам, но и тех, кто находится вокруг", - говорится в петиции.
Активисты обращают внимание на то, что в 2021 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в решении по делу "Вавричка и другие против Чехии" признал обязательную вакцинацию законной и временами необходимой в демократическом обществе.
Казахстанцев призывают поддержать петицию с требованиями:
- Обязательной вакцинации для посещения образовательных учреждений. В соответствии с решением ЕСПЧ дети, не имеющие справки о вакцинации от ведущих болезней, не должны быть допущены в детские сады и школы;
- Ответственности родителей. Родители, отказывающиеся от вакцинации детей без уважительных причин, должны нести ответственность за возможные последствия для здоровья своих детей и окружающих;
- Противодействия антивакцинаторской пропаганде. Принятие законов, регулирующих деятельность инфлюенсеров и медиа, призывающих к отказу от вакцинации без научного обоснования.
"Уверены, эти меры помогут обеспечить безопасность и здоровье наших детей, а также укрепить коллективный иммунитет", - говорится в петиции.
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