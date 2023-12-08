Младенец умер от кори в Восточном Казахстане

Шестимесячный малыш скончался от кори в ВКО. Подробности рассказала главный внештатный инфекционист Управления здравоохранения региона Назигуль Сапаргалиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

По её словам, у ребёнка появилось осложнение в виде ложного крупа, пневмонии. Врачам не удалось его спасти.

С начала года в Восточном Казахстане зарегистрирован 121 подтвержденный случай кори.

"К сожалению, имеют место отказы от вакцинации лиц, находившихся в тесном контакте с больным корью. Такая тенденция наблюдается и среди заболевших корью. 90,6 процента не привиты или нет сведений о прививках", - отметила замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Сауле Слямгазина.

В Минздраве сообщили, что резкий рост заболеваемости корью наблюдается с сентября. С начала года в республике зарегистрировано более 20 тысяч случаев кори. В день выявляют по 350 новых больных.

Ранее в Национальном центре общественного здравоохранения сообщили о том, какие вирусы будут подстерегать казахстанцев зимой. А министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал возможность введения карантина в школах и вузах из-за вспышки кори в Казахстане.