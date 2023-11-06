Осуждённый за пособничество в растрате госимущества бизнесмен Кайрат Боранбаев вышел на свободу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет уголовно-исполнительной системы.

Сообщается, что Кайрат Боранбаев сегодня, 6 ноября, был освобождён из мест лишения свободы и следует к месту отбывания наказания по месту жительства самостоятельно.

В КУИС также сообщили, что ему вручено предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута и времени прибытия в службу пробации для постановки на учёт и ведения пробационного контроля, куда направляются также характеризующие его материалы.

Напомним, изначально бизнесмена осудили на шесть лет лишения свободы, но в период нахождения под стражей Боранбаев характеризовался положительно, и администрация исправительного учреждения представила соответствующие документы и поддержала его ходатайство о досрочном освобождении.

Кроме того, Кайрат Боранбаев перечислил в образовательный фонд более 30 миллиардов тенге и передал государству фитнес-центр, торговый центр, офисные здания, а также нефтяное месторождение, завод и газовую компанию.

Поэтому суд заменил осуждённому бизнесмену тюремный срок на ограничение.