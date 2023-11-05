Израиль заявил, что даст жителям Газы время для эвакуации на юг

Израильская армия заявила, что откроет четырехчасовое окно для жителей северной части сектора Газа, чтобы они могли перебраться на югпередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу BBC-News.

C 10:00 до 14:00 по местному времени эвакуация будет осуществляться по дороге Салах-ад-Дин – главной автомагистрали сектора Газа, проходящей с севера на юг.

Аналогичный план был разработан и в субботу, однако армия заявила, что боевики ХАМАС напали на израильских военнослужащих, действовавших на дороге.

ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в противодействии эвакуации гражданских лиц с севера Газы, чтобы продолжать использовать их в качестве "живого щита".

Израиль объявил север Газы зоной эвакуации, призвав жителей уходить на юг, хотя объекты в южной части сектора тоже подвергаются авиаударам.

По американским данным, в настоящее время на севере остаётся около 350-400 тысяч человек.

апомним, утром 7 октября бойцы ХАМАС обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Далее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война его страны с ХАМАС вступила во "вторую стадию", поскольку израильские войска и бронетехника вторгаются в Газу в рамках расширения наземных операций. А затем было объявлено и от третьей стадии войны.

Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 пленных.

Ранее стало известно о том, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов.

Президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить более широкий пакет чрезвычайных расходов в размере 106 миллиардов долларов, включая финансирование Израиля, Тайваня и Украины, а также гуманитарную помощь. Но новый спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон исключил из законопроекта Украину.

Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за удар по центру размещения беженцев в секторе Газа на президента США Джо Байдена, чья поддержка, по мнению ХАМАС, "придала смелости Израилю".