Интерес венгерского бизнеса к Казахстану растёт - Kazakh Invest

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Казахстан. В Акорде его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе переговоров стороны высказали взаимную заинтересованность к развитию контактов в таких областях, как энергетика, транспорт, логистика, металлургия, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и туризм.

Отметим, что венгерские компании в последние годы начали активнее участвовать в экспортоориентированных проектах на территории Казахстана. Руководитель по сотрудничеству со странами Европы "Kazakh Invest" Алтынай Муканова в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz подробнее рассказала о казахстанско-венгерском сотрудничестве.

По словам представителя KAZAKH INVEST, с первых дней взаимоотношений Казахстан рассматривает Венгрию в качестве одного из своих ключевых политических и экономических партнёров в регионе Центральной и Восточной Европы.

Позитивную динамику двустороннних отношений показывает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. По итогам первого полугодия 2023 года привлечено 10,7 миллионов долларов США. C 2012 по второй квартал 2023 года объём инвестиций из Венгрии в Казахстан составил 296,6 миллионов долларов США.

"При этом, около 34% от этой суммы, 105,8 миллионов долларов США, были привлечены в течение последних трёх с половиной лет, что говорит о растущем интересе венгерского бизнеса к Казахстану", - подчеркнула Алтынай Муканова.

Объём взаимной торговли в 2022 году составил 172,2 миллионов долларов США, что на 19,5% больше, чем в 2021 году. За 8 месяцев 2023 г. товарооборот составил 124,2 миллионов долларов США.

В РК представлены около 70 компаний с венгерским участием, среди которых такие венгерские флагманы как Moll, Globalia, Gedeon Richter и другие.

Список казахстанско-венгерских инвестиционных проектов состоит из 11 проектов на общую сумму более 490 миллионов долларов США в отраслях машиностроения, сельского хозяйства, оборонной промышленности и логистики.

Алтынай Муканова отметила, что развитие стратегических отношений с Венгрией является одним из долгосрочных и важных приоритетов внешней политики Казахстана.

Казахстанскими экспортёрами подготовлен перечень потенциальных товаров, которые могут быть поставлены на рынок Венгрии из Казахстана.

"Так, мы имеем возможность увеличить поставки продукции отраслей нефтехимической (дистилляты, пробки, крышки, колпаки и прочие изделия), металлургической (прокат плоский из железа и стали, полуфабрикаты из нелегированной стали, металлические трубы, прутки из железа), химической (оксид алюминия, кремний, нитрат аммония) промышленные товары (портландцемент), пищевой (мука пшеничная, кондитерские изделия) промышленности", - отметила Муканова.

Министерством иностранных дел Казахстана разработана инвестиционная программа по Венгрии на 2023-2027 годы, в рамках которой намерены привлечь ряд венгерских компаний к участию в экспортоориентированных проектах. В частности, это сельское хозяйство, энергетика, строительство, химическая индустрия, туризм, инновации, фармацевтика и другие.

До конца 2023 года планируется ввод в эксплуатацию газоконденсатного месторождения Рожковское в Западно-Казахстанской области с участием крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии MOL. Здесь доля участия НК "КазМунайГаз" составит 50%, венгерской компании MOL - 27,5% и китайской FIOC - 22,5%.

Потенциальный объём добычи составит до одного миллиарда кубических метров газа в год. Подача сырого газа с месторождения будет осуществляться на газоперерабатывающие мощности ТОО "Жаикмунай", после чего товарный газ будет поставляться на внутренний рынок. Генподрядчиком обустройства и подготовки месторождения к промышленной добыче выступит казахстанское ТОО "Neftestroyservice Ltd".

В Жамбылской области реализован проект "Создание интенсивных яблоневых садов". Туда было инвестировано 10 миллионов долларов США.

В прорабатываемой стадии находится проект венгерской компании Globalia по солнечному парку в Шымкенте и Туркестанской области. Проведены первичные встречи. На следующей неделе Globalia проведёт в Астане бизнес-форум с участием венгерских и казахстанских компаний для того, чтобы понять интерес бизнеса к этой отрасли.

Также 12 октября 2023 года на территории МФЦА был зарегистрирован фонд "Equilibrium Capital Investment Fund" из числа венгерских предпринимателей для инвестирования в казахстанские проекты.

На площадке МФЦА уже несколько лет работает представительство "EXIM" банка Венгрии. Алтынай Муканова отметила, что в рамках поддержки казахстанских дистрибьютеров венгерского бизнеса было выделено порядка 15 миллионов долларов США.

"В этой связи призываем наших венгерских партнеров смело выходить на рынок Казахстана, а мы со своей стороны будем всячески содействовать реализации совместных инвестиционных проектов", - сказала в завершение беседы Алтынай Муканова.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Казахстан накануне вечером. В аэропорту Астаны его встретил вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин.

Сегодня в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Затем президент Казахстана и премьер-министр Венгрии провели переговоры в узком и расширенном составах.

Глава государства наградил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана орденом "Достық" I степени.