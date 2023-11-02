Касым-Жомарт Токаев встретил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Акорде
Вчера, 11:12
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Вчера, 11:12Вчера, 11:12
662Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Акорде, передает BaigeNews.kz.
По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.
Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран, после чего началась встреча президента Казахстана с главой правительства Венгрии в узком составе.
Ранее сообщалось, что в ходе визита собеседники обсудят вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
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