Касым-Жомарт Токаев встретил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Акорде

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Акорде, передает BaigeNews.kz.

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран, после чего началась встреча президента Казахстана с главой правительства Венгрии в узком составе.

Ранее сообщалось, что в ходе визита собеседники обсудят вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.