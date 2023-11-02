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Касым-Жомарт Токаев встретил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Акорде

Вчера, 11:12
АВТОР
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Акорда Вчера, 11:12
Вчера, 11:12
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Акорде, передает BaigeNews.kz.

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран, после чего началась встреча президента Казахстана с главой правительства Венгрии в узком составе.

Ранее сообщалось, что в ходе визита собеседники обсудят вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

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