  • 3 Ноября, 05:45
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Премьер-министр Венгрии о Казахстане: Нас связывают тысячелетние общие корни

Вчера, 13:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Вчера, 13:03
Вчера, 13:03
477
Фото: Акорда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с Касым-Жомартом Токаевым ответил, что Казахстан и Венгрию связывают общие корни. Виктор Орбан добавил, что ему всегда приятно возвращаться в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

"Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни. За последнее десятилетие мы приложили очень много сил для развития нашего сотрудничества, достигнуты хорошие результаты. Для меня большая честь сотрудничать с вами. Венгрия всегда была надежным стратегическим партнером Казахстана, так будет и в дальнейшем. Отношения Венгрии и Казахстана хороши, как никогда, но потенциал, особенно в экономике, по-прежнему велик. У нас есть хорошие перспективы", – отметил премьер-министр Венгрии.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил Виктора Орбана дать рекомендации правительству Казахстана, чтобы принять меры и придать импульс торговому обороту между нашими странами. По словам Главы государства, нынешний уровень не соответствует тому потенциалу, который есть у наших экономик.

Самое читаемое

Наверх