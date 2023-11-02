Премьер-министр Венгрии о Казахстане: Нас связывают тысячелетние общие корни

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с Касым-Жомартом Токаевым ответил, что Казахстан и Венгрию связывают общие корни. Виктор Орбан добавил, что ему всегда приятно возвращаться в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

"Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни. За последнее десятилетие мы приложили очень много сил для развития нашего сотрудничества, достигнуты хорошие результаты. Для меня большая честь сотрудничать с вами. Венгрия всегда была надежным стратегическим партнером Казахстана, так будет и в дальнейшем. Отношения Венгрии и Казахстана хороши, как никогда, но потенциал, особенно в экономике, по-прежнему велик. У нас есть хорошие перспективы", – отметил премьер-министр Венгрии.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил Виктора Орбана дать рекомендации правительству Казахстана, чтобы принять меры и придать импульс торговому обороту между нашими странами. По словам Главы государства, нынешний уровень не соответствует тому потенциалу, который есть у наших экономик.