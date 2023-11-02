Казахстан и Венгрия планируют увеличить торговый оборот между странами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отметил, что тенденция сотрудничества между Казахстаном и Венгрия является позитивной, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас состоялся продуктивный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки в формате тет-а-тет. Наши обсуждения были конструктивными. Мы пришли к мнению, что нам нужно предпринять дополнительные шаги для увеличения торгового оборота между нашими странами. В этой связи я хотел бы попросить вас порекомендовать нашему правительству принять соответствующие меры, чтобы придать импульс торговому обороту между нашими странами, потому что его нынешний уровень не соответствует тому потенциалу, который есть у наших экономик. В целом тенденция сотрудничества между Казахстаном и Венгрией очень позитивная, есть хорошие признаки достигнутых результатов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана выразил признательность Виктору Орбану за значительный вклад в сближение Казахстана и Венгрии.