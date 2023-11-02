Казахстан и Венгрия планируют увеличить торговый оборот между странами
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отметил, что тенденция сотрудничества между Казахстаном и Венгрия является позитивной, передаёт BaigeNews.kz.
"У нас состоялся продуктивный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки в формате тет-а-тет. Наши обсуждения были конструктивными. Мы пришли к мнению, что нам нужно предпринять дополнительные шаги для увеличения торгового оборота между нашими странами. В этой связи я хотел бы попросить вас порекомендовать нашему правительству принять соответствующие меры, чтобы придать импульс торговому обороту между нашими странами, потому что его нынешний уровень не соответствует тому потенциалу, который есть у наших экономик. В целом тенденция сотрудничества между Казахстаном и Венгрией очень позитивная, есть хорошие признаки достигнутых результатов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана выразил признательность Виктору Орбану за значительный вклад в сближение Казахстана и Венгрии.
"В Казахстане хорошо знают и уважают вас, потому что вы кыпшак по происхождению. Можно сказать, что вы приехали на родину предков. Благодарю вас за то, что приняли мое приглашение и посетили Казахстан с официальным визитом, а также примете участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств. Несомненно, данный визит придаст новый импульс сотрудничеству между двумя странами. Уверен, сегодняшние переговоры будут плодотворными", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
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