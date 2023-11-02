Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил премьер-министра Венгрии орденом "Достык" I степени в Акорде, передаёт BaigeNews.kz.

Виктор Орбан был награжден орденом за большой вклад и развитие двусторонних отношений Казахстана и Венгрии.

"Здесь, в Казахстане, вы известны как выдающийся политический лидер, проверенный временем друг. В этой связи я бы хотел высоко ценить ваши выдающиеся руководящие навыки и постоянный вклад в развитие казахстанско-венгреских отношений. Во многом благодаря вашим усилиям и личной приверженности мы смотрим в будущее нашего сотрудничества с большим оптимизмом. Учитывая вашу исключительную роль в укреплении тесных связей между нашими народами, я принял решение наградить вас орденом "Достык" I степени: это символ глубокого уважения и признания единства наших дружественных народов и нашей приверженности в укреплении отношений, построенных на доверии и взаимном уважении.

Пусть это нас всех вдохновит продолжать наводить мосты и работать вместе ради общего блага", - сказал Токаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил Виктора Орбана дать рекомендации правительству Казахстана, чтобы принять меры и придать импульс торговому обороту между нашими странами. По словам Главы государства, нынешний уровень не соответствует тому потенциалу, который есть у наших экономик.