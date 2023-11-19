Игра будет тяжёлой: главный тренер сборной Словении оценил команду Казахстана

Наставник сборной Словении Матьяж Кек высказался о важном матче с Казахстаном в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Приятно попасть в финал, или финальный мяч, когда решается что-то, чего Словения ждала уже давно. У соперника та же цель и такое же желание, но я думаю, что мы достаточно хороши и умны. Достаточно, чтобы успешно завершить матч. Достаточно, чтобы мы были критичны и объективны, чтобы не получилось, как в Копенгагене. С точки зрения СМИ и болельщиков мы являемся фаворитами, но это, безусловно, будет тяжёлая игра, которая может закончиться так или иначе. Мы должны быть достаточно хорошо организованы, чтобы иметь возможность отреагировать в любой момент. У сборной Казахстана тоже есть качество, иначе у них не было бы столько очков. Они тоже не случайно оказались там, где они есть. Многие ожидали, что за путевку в Германию будет бороться кто-то другой. Но я всегда говорю, что в любом случае в футбол будут играть и во вторник... Я надеюсь на Словению. Но мы должны быть объективными и уважительными. Мы действительно должны выкладываться по полной в единоборствах, в игре с мячом и без мяча", — сказал Кек.

Напомним, матч Словения — Казахстан пройдёт в ночь с 20 на 21 ноября в Любляне, и в этой игре определится обладатель второй путевки на Евро-2024 из группы Н (первую досрочно завоевала сборная Дании). Перед очной встречей у Словении — 19 очков, у Казахстана — 18 очков. Таким образом, казахстанским футболистам в предстоящем матче нужна только победа. Футбольные эксперты уверены, что у отечественной сборной есть все шансы на победу.