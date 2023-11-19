Один шаг до выхода на Чемпионат Европы: эксперты оценили шансы Казахстана

Сборная Казахстана по футболу 17 ноября в Астане одержала победу над сборной Сан-Марино. Теперь казахстанским футболистам осталось выиграть один матч против Словении, чтобы пройти отборочный турнир чемпионата Европы-2024. Футбольные эксперты уверены, что у отечественной сборной есть все шансы на победу. Корреспондент BaigeNews.kz выяснил, почему.

Герои матча

Матч сборной Казахстана против сборной Сан-Марино завершился победой казахстанских футболистов со счётом 3:1.

В первом тайме счет открыл Ислам Чесноков. Он забил гол на 19-й и на 51-й оформил дубль. На 60-й минуте гости смогли отыграть один мяч: казахстанцы пропустили удар о Симоне Франчози. И наконец, третий гол на 90+1 минуте в серии пенальти забил Абат Аймбетов. Таким образом, казахстанская команда выиграла со счётом 3:1.

Казахстанские эксперты по футболу неоднозначно оценили игру сборной, но признали, что теперь у наших футболистов есть большие шансы на победу.

"Я бы не сказал, что наша команда хорошо сыграла из-за отсутствия ключевых игроков, об этом говорил и главный тренер команды Магамед Адиев. Потому в нашей сборной у ключевых игроков много травм, на поле не было Бахтиёра Зайнутдинова, не было капитана команды Асхата Тағыбергена, не было Максима Самородова впереди, ранее его дисквалифицировали. Соответственно ключевых игроков нужно было менять, и главный тренер выпустил на поле Александра Зуева, Ислама Чеснокова, которого можно назвать героем в этой игре. Этот молодой футболист из команды Тобола забил два гола. Его можно выделить однозначно, потому что для молодого парня забить два мяча на Астана Арене при полных трибунах за сборную страны - это очень большой шаг к хорошей карьере", — комментирует футбольный комментатор Петр Воликов.

Герой игры родом из Усть-Каменогорска, ранее играл за Алтай, после перешел в сборную Беларуси, вернулся на родину в команду Тобол и, наконец, добился вызова в Соборную Казахстана. Это первый дебютный матч, где Ислам Чесноков забил два шикарных гола.

Лучшим на поле признал Чеснокова еще один известный спортивный комментатор Дидар Есемов.

"Состав команды был такой экспериментальный, на поле появились новые игроки: Зуев, Чесноков, для которого матч стал полноценным дебютом", — отмечает Дидар Есемов.

Рамазан Оразов, по мнению эксперта, был не особо ярок в этот, как это обычно бывает, может быть, он экономит силы на игру со Словенией.

"Во втором тайме игры совсем не было, матч получился скомканный, кроме передач вперед от наших центральных защитников мы ничего не увидели, потому что не было креативщиков — Зайнутдинова, и Тағыбергена, которые могут подержать мяч в центре поля", — комментирует Петр Воликов.

Также в нашей сборной отличился Абат Аимбетов, который тоже забил гол с пенальти и на этот раз поиграл все 90 минут. Обычно, по словам эксперта, тренер сборной Адиев использует его как Джокера – футболиста, который выходит с замены и забивает гол.

"До Аимбетова пенальти заработал молодой футболист из Актобе очень перспективный игрок Арман Кенесов. В этой игре Адиев дал проявить себя тем, кто до этого себя не проявлял, потому что у ключевых игроков сборной не было травм и было все в порядке", — рассказывает Пётр Воликов.

Остался один матч до отбора

У Сборной Казахстана впереди ключевой матч со Словений – в случае победы казахстанцы выйдут на Чемпионат Европы-2024.

До игры с Сан-Марино сборная Казахстана в борьбе за попадание на чемпионат отыграла девять игр:

казахстанцы дважды обыграли Северную Ирландию дома и в гостях в Белфосте со счетом 1:0;

в самом начале на старте отборочных игр проиграли Словении на поле в Астане Арене со счетом 2:1;

сборную Дании казахстанцы победили дома, а в гостях проиграли матч со счетом 3:1.

Сейчас сборная Казахстана, набравшая 18 очков, находится на третьем месте в группе H. У сборных Словении и Дании — по 19 очков. В ночь с понедельника на вторник Казахстан проведет заключительный матч отбора в гостях против Словении.

Дидар Есемов считает, что шансы казахстанской сборной оценивать сложно, потому что такого результата сборная страны на групповой этапе добилась впервые.

"Это действительно сюрприз. Никто не ожидал, что мы будем бороться до последнего тура за выход на Чемпионат Евро. Я думаю, что в следующий отборочный турнире мы, по крайней мере, будем держать марку. Хочется победы над Словенией. Однако важно понимать, что Словения не простая сборная, фаворит группы и на домашней арене сборной против них играть будет сложно. Но будем верить в наших ребят, что они смогут добиться исключительного результата, ведь на протяжении квалификационного отбора наши парни доказали, что могут преподносить серьезные сенсации", — надеется эксперт.

Пётр Воликов расценивает силы нашей сборной более позитивно и считает, что у казахстанских футболистов есть все шансы на победу.

"У нашей команды большие перспективы в будущем матче. На кону впервые в истории Независимого Казахстана выход на большой футбольный турнир: Чемпионат Европы котируется не меньше, чем Чемпионат Мира. И выход на Евро – это огромное достижения для казахстанского футбола. В случае нашего выхода в стране будет просто футбольный бум. Даже сейчас очень много людей интересуются футболом, переживают за нашу сборную. Поэтому когда на кону такие ставки, я уверен, что казахстанские футболисты оставят все здоровье на поле, и, надеюсь, добьются положительного результата. Единственный минус в том, что теперь нам нужно только побеждать. Словении достаточно просто сыграть в ничью против Казахстана, чтобы выйти в отборочный чемпионат Европы, — говорит Пётр Воликов.

Эксперт также отметил, что в нашу команду мало кто верил в начале отборочного тура, но когда Сборная Казахстана выиграла Данию и Финляндию на выезде, в казахстанских футболистов, наконец, поверили.

"Адиев приучил к чуду, и, может быть, чудо ещё раз случится", — надеется Петр Воликов.

Сильная поддержка

Глава государства Касым-Жомарт Токаев тоже посетил матч сборной Казахстана против Сан-Марино и, по мнению экспертов, заметно переживал за нашу сборную и очень обрадовался победе.

"Было видно, что президент рад забитым мячам. Если мы выйдем на Чемпионат Европы – это же престиж для страны. Я уверен, что Касым-Жомарт Кемелевич понимает ответственность футболистов Сборной Казахстана. В случае победы, я буду очень рад, что казахстнаских футболистов перестанут хейтить, и будет повод для гордости", — отмечает Пётр Воликов.

После матча президент не спускался к сборной в раздевалку, но отправил туда министра спорта Асхата Оралова, который передал футболистам поздравления.