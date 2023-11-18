Что осталось сделать Казахстану для выхода на Евро-2024 по футболу

Перед заключительным туром отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу сборная Казахстана сохраняет шансы на выход в финальную часть континентального первенства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В последнем туре сборная Казахстана в гостях сыграет со сборной Словении, и в этом матче подопечных Магомеда Адиева устроит только победа. В случае ничьей на Евро-2024 поедут словенские футболисты. Перед самым важным для сборной Казахстана матчем турнирное положение команд в тройке таково: Дания — 22 очка, Словения — 19 очков, Казахстан — 18 очков.

Напомним, в нынешнем отборочном цикле сборная Казахстана уже одержала шесть побед в девяти матчах. Накануне Казахстан выиграл важный для себя матч отбора на Евро-2024. Игра против команды из Сан-Марино прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счётом 3:1. Игру посетили 30 100 зрителей.