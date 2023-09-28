Глава Минтранспорта высказался о покосившейся опоре LRT в Астане

Ситуацию с покосившейся опорой LRT в Астане прокомментировал министр транспорта Марат Карабаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На брифинге в ведомстве журналисты поинтересовались у министра, почему могла накрениться опора LRT.

"Может быть, опора не до конца построена. Может быть, не построив до конца, её поставили", - ответил Карабаев.

По его словам, чтобы полностью обеспечить безопасность, проводятся несколько экспертиз.

"Когда речь идёт о безопасности, гарантию дают не только казахстанские, но и иностранные компании. Эта же компания строит не только в Казахстане. Конечно, безопасность – это главный вопрос. Мы всегда держим эту проблему на контроле. Но это не говорит о том, что опоры построены некачественно. Строительство LRT было заторможено несколько лет. То есть, полностью не завершено, работа ещё проводится", - резюмировал глава Минтранспорта.

Ранее видео с покосившейся опорой появилось в соцсетях. Ситуацию прокомментировали в компании City Transportation Systems, заявив, что подрядчик снесёт конструкцию.

Строительство LRT началось в Астане 12 лет назад.

В мае 2021 года семь человек, участвовавших в реализации проекта, осудили за хищения.

Сумма ущерба, нанесённого государству, составила 5,7 миллиарда тенге.

В январе 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал проект LRT ошибочным. Однако отметил, что сейчас у бюджета нет другого выбора, как достроить и реализовать этот проект. Cообщалось также, что LRT в Астане планируют достроить до конца 2024 года. Уже известно, где будут расположены станции.