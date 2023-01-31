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Лента новостей

vlast.kz Сегодня, 16:27
200
Сегодня, 16:27
200
Фото: vlast.kz

У нас нет другого выбора - Токаев об LRT

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал проект LRT ошибочным, передаёт BaigeNews.kz.

"Но сейчас у нас нет другого выбора. Мы должны реализовать этот проект. Если мы остановим строительство LRT, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет. В целом, акимату совместно с правительством необходимо разработать комплексную программу развития транспортной системы Астаны", - заявил глава государства.

На совещании по вопросам развития столицы он раскритиковал работу общественного транспорта в столице. Несмотря на то, что президент поручал провести анализ загруженности автобусных маршрутов и увеличить их интенсивность, всё осталось без изменений.

"Люди так и продолжают ожидают автобусы по полчаса и более, а иногда автобусы так переполнены, что пассажиры попросту не помещаются в них.

Сегодня  городу не хватает более 400 автобусов, а в течение пяти лет их дефицит может вырасти в два раза. Свыше 400 остановок не оборудованы заездными карманами для автобусов. 300 остановок не обустроены закрытыми павильонами ожидания, что становится особенно актуальным в зимний период", - сказал глава государства.

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#Токаев #LRT #заседание
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:27
200
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