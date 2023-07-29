Астана LRT: где будут расположены станции

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Стало известно, по каким адресам будут расположены остановки в проекте "Астана LRT", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На линии предусмотрено 18 станций и 19 поездов. Об этом сообщили в акимате столицы.

Так, маршрут начинается от международного аэропорта и доходит до железнодорожного вокзала "Нұрлы жол". График движения определят в течение тестового периода.

По словам акима Астаны Жениса Касымбека, строительство первого пускового комплекса LRT планируют завершить в течение двух лет. Всё зависит от выделения средств.

Станции LRT в Астане:

аэропорт;

улица Арнасай,

посёлок Пригородный;

дачное общество "Авиатор";

проспект Мәңгілік Ел – проспект Кабанбай батыра;

кольцевая развязка "Астана Жұлдызы";

улица Хусейн бен Талал;

Назарбаев университет;

проспект Ұлы Дала;

ледовый дворец "Алау";

улица Керей-Жанибек хандар;

улица Сығанақ;

ТРЦ "Абу Даби Плаза";

Дом министерств;

проспект Тәуелсіздік (Национальный музей);

улица С.Нурмаганбетова;

улица Т.Жургенова;

дачное общество "Щебсклад";

новый ж/д вокзал "Нұрлы жол".

Напомним, строительство наземного метро началось 12 лет назад. Этот проект получил свою известность из-за коррупционных скандалов. В мае 2021 года семь человек осудили за хищения при строительстве легкорельсового транспорта в столице. Бывший начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нур-Султана Рашид Аманжолов, бывший депутат и секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпеисов, экс-председатель правления АО "Astana Innovations" Талгат Ашим, а также сотрудники различных предприятий Улугбек Ачилов, Тимур Касабаев, Дулат Мусенов и Даурен Абдыхамитов получили от семи до 10 лет лишения свободы.

Также по делу проходили ещё двое подсудимых, которые сбежали из Казахстана. Их судили заочно. Это бывший заместитель акима столицы Канат Султанбеков и экс-руководитель ТОО "LRT" Талгат Ардан.

Сумма ущерба, нанесённого государству, составила 5,7 миллиарда тенге.

В январе 2023 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал проект LRT ошибочным. Однако глава государства, отметил, что сейчас у бюджета нет другого выбора, как достроить и реализовать этот проект. А в феврале аким столицы Женис Касымбек рассказал, что надземный метрополитен в Астане достроят до конца 2024 года.

Сейчас ведутся работы над двумя пусковыми комплексами первой очереди LRT. Они охватывают расстояние от аэропорта до вокзала "Нурлы жол". Всего к проекту привлечено 700 человек, из которых 60 процентов – иностранная рабочая сила.

По словам столичного акима, на полное завершение строительства проекта LRT требуется больше 200 миллиардов тенге.