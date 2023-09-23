В Астане покосилась одна из опор LRT

В соцсетях появилось видео с покосившейся опорой столичного LRT, строительство которого возобновилось в этом году, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана ВКурсе (@vkurse_astana)

Видеоролик прокомментировали в пресс-службе City Transportation Systems.

"После всесторонних исследований установлено, что одна опора не соответствует проекту. По этой причине подрядчик сносит указанную опору. Затем опора будет построена вновь. Расходы будут возмещены за счет генерального подрядчика", – сказала руководитель пресс-службы компании Оксана Лоскутова.

Напомним, строительство наземного метро началось 12 лет назад. Этот проект получил свою известность из-за коррупционных скандалов. В мае 2021 года семь человек осудили за хищения при строительстве легкорельсового транспорта в столице. Бывший начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нур-Султана Рашид Аманжолов, бывший депутат и секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпеисов, экс-председатель правления АО "Astana Innovations" Талгат Ашим, а также сотрудники различных предприятий Улугбек Ачилов, Тимур Касабаев, Дулат Мусенов и Даурен Абдыхамитов получили от семи до 10 лет лишения свободы.

Также по делу проходили ещё двое подсудимых, которые сбежали из Казахстана. Их судили заочно. Это бывший заместитель акима столицы Канат Султанбеков и экс-руководитель ТОО "LRT" Талгат Ардан.

Сумма ущерба, нанесённого государству, составила 5,7 миллиарда тенге.

В январе 2023 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал проект LRT ошибочным. Однако глава государства, отметил, что сейчас у бюджета нет другого выбора, как достроить и реализовать этот проект. Cообщалось также,что надземный метрополитен в Астане планируюь достоить до конца 2024 года.