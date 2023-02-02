ЛРТ в Астане запустят в 2024 году — аким Астаны

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Надземный метрополитен в Астане достроят до конца 2024 года. Об этом в программе President на телеканале "Хабар 24" рассказал аким столицы Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

По словам градоначальника, очередной этап строительства надземного метрополитена начали ещё в прошлом году. Закончить работы акимат Астаны планирует в течение двух лет.