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24.kz Сегодня, 15:22
262
Сегодня, 15:22
262
Фото: 24.kz

ЛРТ в Астане запустят в 2024 году — аким Астаны

Надземный метрополитен в Астане достроят до конца 2024 года. Об этом в программе President на телеканале "Хабар 24" рассказал аким столицы Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

По словам градоначальника, очередной этап строительства надземного метрополитена начали ещё в прошлом году. Закончить работы акимат Астаны планирует в течение двух лет.

"Первые суммы в прошлом году были правительством предоставлены. В этом году активное строительство этого объекта будет. Сейчас идут работы по мобилизации, а также идут авансовые платежи по технике, по будущим поездам, которые будут работать на ЛРТ. Планируется, что в течение 2023-2024 годов проект будет реализован и до конца следующего года он должен быть запущен", — рассказал Женис Касымбек.

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#ЛРТ #Астана #строительство #транспорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:22
262
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