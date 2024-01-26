Фейки о землетрясении в Алматы: двух человек оштрафовали

Двух женщин, распространявших фейки о землетрясении в Алматы, привлекли к административной ответственности и оштрафовали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

"На фоне произошедшего землетрясения в соцсетях и мессенджер-чатах имели место факты размещения заведомо ложных сообщений о последствиях природного катаклизма, что в свою очередь породило среди граждан панику и вызвало широкий общественный резонанс. По фактам совершения подобных действий установлены личности двух женщин 1995 и 2006 годов рождения. Указанные лица привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 456-2 КоАП РК - "Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка" с наложением взыскания в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей", - сообщили в прокуратуре.

Работа в этом направлении продолжается.

Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться. Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.

В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили.

За медпомощью в стационары Алматы обратились 67 человек, из них 12 детей. Один из пациентов находится в реанимации.

После землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах.