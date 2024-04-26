Родственник высокопоставленного чиновника оказался мошенником в Астане

За неоднократные мошеннические действия в особо крупном размере осуждён житель Астаны. Мужчина, представляясь родственником высокопоставленного чиновника, предлагал потерпевшим выкупить из финансовой организации снятые с учёта автомобили представительского класса по цене ниже рыночной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

"Таким образом, осужденный завладел денежными средствами потерпевших на сумму свыше 37 миллионов тенге. Государственным обвинителем вина осуждённого доказана. Намерений по выкупу автомобилей у подсудимого изначально не было, свою версию для потерпевших он придумал для максимального извлечения выгоды", - уточнили в надзорном органе.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Мужчину осудили на пять лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.