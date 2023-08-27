  • 27 Августа, 11:45
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Ещё на одной шахте "АрселорМиттал Темиртау" произошёл пожар

Сегодня, 10:52
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arcelormittal.kz Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
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Фото: arcelormittal.kz

Пожар разгорелся на шахте "Саранская", принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау". Рабочих пришлось экстренно эвакуировать, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе компании, ЧП произошло ночью 27 августа в 1:55. 

"Был введён план ликвидации аварии. Силами отделения ПВАСС пожар был ликвидирован. Все работники выехали на поверхность. Пострадавших нет, причины и обстоятельства уточняются", — говорится в сообщении "АрселорМиттал Темиртау".

Ранее сообщалось о трагедии на другой шахте "АрселорМиттал Темиртау". Утром 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло  возгорание конвейерной ленты. В момент аварии  под землёй находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека подняты на землю, 11 рабочих госпитализированы. Пять человек трагически погибли

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился  с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет лишения свободы.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет.

Также Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет.

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