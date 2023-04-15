Движение восстановлено ещё на нескольких республиканских трассах

Фото: КазАвтоЖол

Движение открыто на трассах Павлодарской и Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

В Павлодарской области движение открыто на автомобильных дорогах республиканского значения:

на 0-25 километре трассы "Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар-Курчатов", участок от посёлка Ленинский до Аксу;

Мостовой переход через реку Иртыш.

Также движение восстановлено на участках: от Астаны до Щучинска; от Астаны до границы Карагандинской области; от границы Акмолинской области до Темиртау.

Все подразделения "КазАвтоЖола" продолжают работать в усиленном режиме.

Напомним, из-за непогоды: снега, дождя, метели и гололёда были закрыты дороги в Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Общая протяжённость закрытых участков трасс этим утром составляла 2253 километра или 9 процентов от общей республиканской сети.

Ранее движение открыли на шести участках трасс в Акмолинской и Костанайской, а затем на трёх участках Акмолинской и Карагандинской областей.

Из-за непогоды были задержаны 15 авиарейсов.