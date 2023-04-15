В Казахстан в апреле пришла зима

Фото: BaigeNews.kz

В большинстве регионов страны разбушевалась непогода, а некоторые области накрыл снежный коллапс, передаёт BaigeNews.kz.

Погода разбушевалась в столице: жителей Астаны удивил сильный порывистый штормовой ветер до 25 метров в секунду и дождь, переходящий в мокрый снег, метель и гололёд.

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Снег озадачил работников коммунальных служб в Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областях.

Синоптики предупредили, что в области Абай ожидается резкое понижение температуры, с осадками в виде дождя, с переходом в мокрый снег и образование гололёда.

Учитывая сложную метеообстановку, полицейские области Абай рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок, и при возможности использовать альтернативный вид транспорта.

"Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах. Позаботьтесь о принятии дополнительных мер для обеспечения личной безопасности при передвижении по дорогам", — говорится в сообщении департамента полиции области.

В Павлодаре из-за непогоды задерживаются авиарейсы, закрыто движение на загородных трассах

Как объясняют в "Казгидромете", погоду в регионах страны задаёт активный циклон, пришедший к нам с Чёрного моря.

Поэтому в Казахстане сохраняются осадки, на севере, северо-западе — снег, на юге, юго-востоке — дождь. По республике сохраняются усиление ветра, туман, на севере, северо-западе, в центре, востоке — гололёд, на севере, северо-западе — метель, на юге, юго-востоке, юго-западе — пыльная буря, гроза, град.

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На юге, западе Павлодарской, на западе, востоке Акмолинской, Костанайской областей ожидается сильный снег. Днём на юге, в горных районах Алматинской, в центре, горных районах области Жетысу, утром и днем в горных районах Туркестанской, ночью на севере Мангистауской, утром и днем на юге, в горных районах Жамбылской областей — сильный дождь. На севере, в центре Актюбинской, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, ночью на юге Атырауской, днём на востоке Абайской областей ожидаются сильные осадки: дождь, снег.

Штормовое предупреждение также объявлено в Алматинской, Жетысуской и Туркестанской областях, где из-за сильных осадков в виде дождя и мокрого снега с 15 по 17 апреля ожидаются повышения уровней воды.

15-16 сильный дождь, мокрый снег и порывистый ветер до 30 метров в секунду обещают жителям Жамбылской области.

В ЗКО прогнозируют заморозки, гололёд и низовую метель.

Как сообщают в "КазАвтоЖоле", из-за бокового ветра, снега и дождя на 25 участках республиканских трасс временно ограничено движение.

Автодороги закрыты в Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Общая протяжённость закрытых участков трасс составляет 2253 километра или 9 процентов от общей республиканской сети.

На автодорогах республиканского значения задействовано 430 единиц спецтехники и 500 специалистов.