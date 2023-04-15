Движение восстановлено на ранее закрытых трассах в двух регионах страны

Фото: baq.kz

Еще на трёх участках республиканских трасс в Казахстане восстановлено движение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области ограничения сняты на автомобильных дорогах республиканского значения:

на 19-124 километре трассы "Астана-Коргалжын", на участке от Астаны по посёлка Коргалжин;

на 16-51 километре трассы "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау", на участке от Косшы до границы с Карагандинской областью;

В Карагандинской области движение открыто на автомобильной дороге на 51-67 километре трассы "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау", на участке от границы Акмолинской области до посёлка Черниковка.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды дороги закрыты в Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Общая протяжённость закрытых участков трасс этим утром составляла 2253 километра или 9 процентов от общей республиканской сети.

Позже сообщили, что движение открыто по ранее закрытым трассам Акмолинской и Костанайской областей.