Какие авиарейсы задержали из-за непогоды в Казахстане

Фото: gas-kvas.com

Комитет гражданской авиации МИИР опубликовал список задержанных рейсов по причине сложных погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что по состоянию на 14:00 часов по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы:

"Эйр Астана":

- КС 852 Астана – Алматы;

- КС336 Костанай – Астана; - КС 851D Алматы – Астана;

"SCAT":

- DV 766 Атырау – Астана;

- DV 755 Астана – Тараз;

- DV 713 Алматы – Астана;

- DV 714 Астана – Алматы;

- DV 784 Усть-Каменогорск – Астана;

"Fly Arystan":

- КС 7375 Астана – Актау;

- КС 7342 Костанай - Астана

- КС 7376 Актау – Астана;

- КС 7123 Алматы – Караганда;

- КС 7316 Кызылорда – Астана;

- КС 7152 Семей – Алматы;

"Pegasus Airlines":

- РС 229 Астана – Стамбул.

Пассажирам рекомендовали заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.

Напомним, Казахстан накрыл мощный циклон с Чёрного моря. Штормовое предупреждение объявлено в большистве регионов страны, где наблюдается сильный порывистый ветер, снег, дождь, метель и гололёд.

Из-за непогоды закрыты некоторые республиканские трассы.