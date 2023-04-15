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gas-kvas.com Сегодня, 16:16
133
Сегодня, 16:16
133
Фото: gas-kvas.com

Какие авиарейсы задержали из-за непогоды в Казахстане

Комитет гражданской авиации МИИР опубликовал список задержанных рейсов по причине сложных погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что по состоянию на 14:00 часов по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы:

"Эйр Астана":
- КС 852 Астана – Алматы;
- КС336 Костанай – Астана; - КС 851D Алматы – Астана;

"SCAT":
- DV 766 Атырау – Астана;
- DV 755 Астана – Тараз;
- DV 713 Алматы – Астана;
- DV 714 Астана – Алматы;
- DV 784 Усть-Каменогорск – Астана;

"Fly Arystan":
- КС 7375 Астана – Актау;
- КС 7342 Костанай - Астана
- КС 7376 Актау – Астана;
- КС 7123 Алматы – Караганда;
- КС 7316 Кызылорда – Астана;
- КС 7152 Семей – Алматы;

"Pegasus Airlines":
- РС 229 Астана – Стамбул.

Пассажирам рекомендовали заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.

Напомним, Казахстан накрыл мощный циклон с Чёрного моря. Штормовое предупреждение объявлено в большистве регионов страны, где наблюдается сильный порывистый ветер, снег, дождь, метель и гололёд.

Из-за непогоды закрыты некоторые республиканские трассы.

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Сегодня, 16:16
133
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