Разрешено движение по ранее закрытым трассам Акмолинской и Костанайской областей

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

На шести участках республиканских автодорог сняты ранее введённые временные ограничения движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

Движение восстановлено на трассах Акмолинской и Костанайской областей.

Акмолинская область:

на 917-1003 километре трассы "Екатеринбург—Алматы", участок от посёлка Жаксы до города Атбасар;

на 0-82 километре трассы "Жаксы-Есиль-Бузулык", участок от посёлка Жаксы до посёлка Бузулук;

на 232-260 километре трассы "Костанай-Аулиеколь-Сурган", участок от границы Костайской области до села Сурган;

на 377-569 километре трассы "Жезказган-Петропавловск", участок от границы Костанайской области до посёлка Знаменка.

Костанайская область:

на 219-232 километре трассы "Костанай-Аулиеколь-Сурган", участок от посёлка Октябрьский до границы Акмолинской области;

на 340-377 километре трассы "Жезказган-Петропавловск" участок от Аркалыка до границы Акмолинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды дороги закрыты в Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Общая протяжённость закрытых участков трасс составляет 2253 километра или 9 процентов от общей республиканской сети.

По заснеженным трассам акмолинским полицейским пришлось сопровождать более 700 грузовых и легковых машин.

Из-за погодных условий ряд автодорог остаются закрытыми. Полицейские убедительно просят водителей не игнорировать сообщения о закрытии автодорог и не выезжать за пределы населённых пунктов.