Дорогу из Актобе в Хромтау открыли для легковых автомобилей

В результате неблагоприятных погодных условий на территории Хромтауского района и города Актобе застряло около 500 легковых автомобилей, передаёт BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы акимата Актюбинской области, сегодня владельцам легковых автомобилей был разрешен выезд на автодорогу "Самара - Шымкент" по маршруту Хромтау — Актобе — Хромтау.

"Работы по очистке автодороги от снега проводились круглосуточно. Для грузовых транспортных средств движение пока не разрешено. Проезжают только легковые автомобили. В первую очередь мы пропустим легковые автомобили из Хромтау в Актобе, после - из Актобе в Хромтау", — сказал Асхат Шахаров.

На этой автомагистрали в настоящее время остаются 2700 большегрузов.



Работы по очистке от снега на дороге республиканского значения находились на личном контроле главы региона.

Напомним, из-за непогоды закрыты трассы в восьми регионах Казахстана.

Ранее сообщалось, что на дороге "Самара — Шымкент", где заложниками непогоды стали сотни авто, продолжаются активные работы. Из снежного плена вызволили более 200 автомобилей, но все ещё есть большегрузы, которые затрудняют проезд спецтехники.

Полицейские постепенно выводят колонны машин с трасс в Актюбинской области. Застрявшим на трассе людям доставляют горячее питание.

На территории Кызылординской области на этой трассе застряли более 800 легковушек и большегрузов.