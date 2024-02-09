Более 800 машин застряли в Кызылординской области

Около тысячи человек стали заложниками непогоды в Кызылординской области. На трассах остановлены более 800 машин. В акимате региона рассказали, как помогают путникам, передаёт BaigeNews.kz.

Из-за сильной метели с 8 февраля перекрыт участок дороги республиканского значения М-32 "Самара-Шымкент" от границы Актюбинской области до Аральска.

"Остановлено 584 грузовых машины, 210 легковых и около 1 000 пассажиров, направляющихся в Актюбинскую область. При акимате района создан специальный штаб. Местные волонтеры организуют бесплатное горячее питание для пассажиров. Женщины и дети размещены в общежитии индустриально-технического колледжа районного центра. Медики дважды проводили проверку состояния здоровья людей", - сообщили в акимате.

В администрации заверили, что цены на продукты питания в комплексах придорожного обслуживания находятся на постоянном контроле.

Кроме того, с 7 февраля в районе населённого пункта Ойынды Казалинского района остановлено 135 грузовых автомобилей и 35 легковых машин. В них находились около 200 человек.

Акимат района провёл переговоры с руководством комплекса "Мирас", после пассажирам предоставили питание по низким ценам, бесплатно раздали лекарства и воду. Запасов продовольствия достаточно.

Для пассажиров с детьми подготовлены бесплатные спальные места в гостинице комплекса, организовано дежурство.