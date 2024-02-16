Договоры на 17,6 млрд долларов заключили Казахстан и Катар

В рамках инвестиционного круглого стола Казахстан-Катар с участием Главы Государства Касым-Жомарта Токаева в городе Доха состоялось подписание 12 коммерческих документов на сумму 17,6 млрд долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "KAZAKH INVEST".

Среди подписанных документов можно отметить соглашения между АО "НК "Qazaq Gaz" и катарской "Pearl Overseas LLC" (дочернее предприятие "Power International Holding") по строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган. Общая стоимость проектов превысит $2 млрд.

Кроме этого, АО "НК "Qazaq Gaz" подписали соглашения с "United Investments LLC" (дочернее предприятие "PIH") о строительстве новой компрессорной станции "КС-14" и магистрального газопровода "КС-14-Актобе-Костанай", а также о реализации проекта строительства второй линии магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент". Данные проекты направлены на развитие инфраструктуры и обеспечение эффективной транспортировки газа, расширение возможностей поставок и укрепление энергетической безопасности региона.

Вместе с этим, АО "НУХ "Байтерек", "Hassad Food" и "Tiryaki Agro" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству завода по переработке зерна в г.Астана. Планируемая проектная мощность переработки зерна составит до 250 тыс. тонн пшеницы в год и до 100 тыс. тонн гороха в год. В реализации данного проекта катарская сторона привлекает технологического партнера из Турции – "Tiryaki Agro", а также канадскую компанию - "Sunrise Foods International". Планируемая стоимость проекта – $200 млн.

Также, Министерство энергетики РК, АО "Самрук-Казына" и "Pearl Overseas LLC" подписали документ по строительству парогазовой установки мощностью ~1144 МВт в Кызылординской обл. Общая стоимость проекта превысит $1,7 млрд.

Ранее сообщалось, глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri. Стало известно, о чем говорил президент Казахстана с эмиром Катара. Казахстан и Катар договорились о строительстве газоперерабатывающих заводов на Кашагане. Катарский холдинг планирует приобрести одну из компаний АО "Казахтелеком".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе. В Дохе обсудили возможность создания казахско-катарского фонда прямых инвестиций в МФЦА.

Президент Казахстана высказался об итогах своего первого государственного визита в Катар.