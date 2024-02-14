Катарский холдинг планирует приобрести одну из компаний АО "Казахтелеком"

Группой АО "Самрук-Қазына" в присутствии президента Казахстана и эмира Катара подписаны 7 соглашений в газовой, энергетической и телекоммуникационной областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.

На встрече во дворце "Амири Диван" в Дохе были подписаны:

Соглашение по строительству парогазовой установки в Кызылординской области мощностью порядка 1100 МВт - между АО "Самрук-Қазына", Министерством энергетики Казахстана и катарской компанией Urbacon Concessions Investments WLL, входящей в группу Power International Holding WLL. Реализация проекта позволит ввести новые генерирующие мощности в южном регионе Казахстана, а также снизить дефицит маневренной мощности, необходимой для надежной работы единой энергосистемы Казахстана.

Меморандум о взаимопонимании по строительству газоперерабатывающего завода мощностью 6 млрд. м3 – между Фондом, Министерством энергетики Казахстана и катарской Urbacon Concessions Investments WLL. Цель документа - закрепление намерений о совместной проработке проекта по строительству ГПЗ на месторождении Кашаган.

Соглашение о сотрудничестве в области телекоммуникаций – между АО "Самрук-Қазына", АО "Казахтелеком" и катарским холдингом Power International holding WLL. Power International Holding планирует приобрести ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", которое принадлежит АО "Казахтелеком".

4 соглашения об основных условиях реализации проектов в газовой отрасли – между АО "НК "QazaqGaz" и Urbacon Concessions Investments WLL. Два соглашения определяют условия реализации проектов по строительству газоперерабатывающих заводов мощностью 2,5 млрд м³ и 1 млрд м³. Реализация проектов позволит увеличить ресурсную базу товарного газа. Другие два соглашения направлены на строительство магистрального газопровода Актобе-Костанай, а также второй нитки "Бейнеу-Бозой-Шымкент". Реализация проектов позволит увеличить объемы транспортировки газа, а также обеспечить инфраструктуру для развития газоснабжения южных, центральных и северных регионов Казахстана.

Отметим, Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri. Стало известно, о чем говорил президент Казахстана с эмиром Катара. Опубликован список соглашений, которые были достигнуты в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Катар. Президенту Казахстана вручили меч основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани.